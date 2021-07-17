«Вместо 18% платим 3%»: как государственные кредиты помогают бизнесу экономить

Специфика дистрибуционного бизнеса не позволяет получать средства за сбыт товара сразу. Некоторые компании покупают у поставщиков товар по предоплате, а продавцы, наоборот, реализуют его с отсрочкой платежа.
По такому принципу работает компания «Новалюкс», рассказал ее совладелец Николай Поляруш в спецпроекте Finance.ua Как работают кредиты 5-7-9%, где мы рассказываем реальные истории из жизни предпринимателей в трудные времена пандемии и о кредитах для бизнеса по условиям госпрограммы.
20 лет дистрибуции. Компания Николая Поляруша уже 20 лет занимается дистрибуцией. Товар ходовой: бытовая химия и средства гигиены. У предпринимателя есть обязательства перед производителями и импортерами реализовывать его по Виннице и области. Ассортимент продукции насчитывает десятки наименований. Расходится она по множеству магазинчиков, рынков, киосков, локальным и сетевым ритейлерам.
Николай Поляруш, совладелец компании «Новалюкс» рассказывает о бизнесе
Работая в таких условиях, вполне нормально, что у компаний возникают кассовые разрывы, которые приходится покрывать заемными средствами. Совладелец «Новалюкс» говорит, что такая система для него стала нормой.
Кредиты «5-7-9» в помощь. О госпрограмме «5-7-9» Поляруш услышал примерно год назад. Тогда его компания задолжала банку 2 миллиона гривен.
«“Это был действующий кредит, по которому я платил 18% годовых. Благодаря этой программе нам выдали новый, уже на льготных условиях, которым был рефинансирован текущий. Теперь вместо 18% мы платим 3%. Разница колоссальная», – говорит бизнесмен.
🐱🏍 Историю Николая и другие реальные истории бизнеса, воспользовавшегося программой государственных кредитов «5-7-9» – читайте здесь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До $5 тысяч в месяц: какие заробитчане затребованы в ПольшеВчера, 11:00 - 4969 8
«Хрущевки» все же снесут: Минрегион разработал новый законВчера, 17:04 - 2713 7
Украинские учителя массово едут на заработкиВчера, 16:33 - 1084 7
В Украине более 35 тысяч домохозяйств установили солнечные электростанцииВчера, 08:15 - 2294 4
В Украине повысят зарплаты: кто получит прибавкиВчера, 14:00 - 1265 3
«Хрущевки» все же снесут: Минрегион разработал новый законВчера, 17:04 - 2713 7
«Кернел» снизил продажи подсолнечного масла на 44%Вчера, 13:32 - 2001 2
В Украине повысят зарплаты: кто получит прибавкиВчера, 14:00 - 1265 3
Украинские учителя массово едут на заработкиВчера, 16:33 - 1084 7
Межбанк: доллар спасли от обвала ниже 27 гривенВчера, 18:15 - 1073
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 613 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 732 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 474
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1485
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 972 3