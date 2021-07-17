«Вместо 18% платим 3%»: как государственные кредиты помогают бизнесу экономить

Специфика дистрибуционного бизнеса не позволяет получать средства за сбыт товара сразу. Некоторые компании покупают у поставщиков товар по предоплате, а продавцы, наоборот, реализуют его с отсрочкой платежа.

По такому принципу работает компания «Новалюкс», рассказал ее совладелец Николай Поляруш в спецпроекте Finance.ua Как работают кредиты 5-7-9%, где мы рассказываем реальные истории из жизни предпринимателей в трудные времена пандемии и о кредитах для бизнеса по условиям госпрограммы.

20 лет дистрибуции. Компания Николая Поляруша уже 20 лет занимается дистрибуцией. Товар ходовой: бытовая химия и средства гигиены. У предпринимателя есть обязательства перед производителями и импортерами реализовывать его по Виннице и области. Ассортимент продукции насчитывает десятки наименований. Расходится она по множеству магазинчиков, рынков, киосков, локальным и сетевым ритейлерам.



Николай Поляруш, совладелец компании «Новалюкс» рассказывает о бизнесе

Работая в таких условиях, вполне нормально, что у компаний возникают кассовые разрывы, которые приходится покрывать заемными средствами. Совладелец «Новалюкс» говорит, что такая система для него стала нормой.

Кредиты «5-7-9» в помощь. О госпрограмме «5-7-9» Поляруш услышал примерно год назад. Тогда его компания задолжала банку 2 миллиона гривен.

«“Это был действующий кредит, по которому я платил 18% годовых. Благодаря этой программе нам выдали новый, уже на льготных условиях, которым был рефинансирован текущий. Теперь вместо 18% мы платим 3%. Разница колоссальная», – говорит бизнесмен.

🐱‍🏍 Историю Николая и другие реальные истории бизнеса, воспользовавшегося программой государственных кредитов «5-7-9» – читайте здесь.