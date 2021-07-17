Проверки бизнеса: за 3 недели обнаружили более 3 тысяч нелегальных работников

В Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда — за первые 3 недели кампании было выявлено 3216 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
За указанный период было начато 1063 инспекционных посещения.
«Вопрос теневой занятости — чрезвычайно актуален для Украины. В прошлом году почти 11 млн человек официально не получали совсем никакого дохода, а «теневой фонд» оплаты труда оценивается в почти 500 млрд гривен.
Уровень теневой занятости напрямую влияет на социально-экономическую жизнь общества. Это и поступления в бюджет, необходимые для выплаты пенсий и пособий по безработице, и обеспечение защиты социально-трудовых прав работников", — заявил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.
Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя. Больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (397), Винницкой (344) и Хмельницкой (221) областях.
«Кроме того, во время проведения проверок заключены трудовые договоры с 1219 работниками, причем каждую неделю количество подписанных договоров растет», — добавили в ведомстве.
«Динамика трудоустройства работников — важный маркер эффективности кампании и налаживания диалога между государством и бизнесом.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество трудоустроенных лиц увеличилась на более чем 22%", — отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.
Наиболее активно работники легализуются в сферах организации временного размещения (на 142%) и питания (на 36%). Также есть положительная динамика в сферах сельского хозяйства (на 9%) и торговле (на 6%).
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