Кабмин планирует отменить карантинную норму о повышении на 50% соцнормативов

Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления Кабинета министров относительно жилищных субсидий. Планируется отменить норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, размещенный на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, отменяется повышение на 50 процентов социальных нормативов пользование жилищно-коммунальными услугами, которое применялось при расчете размера жилищной субсидии на период распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проектом постановления предлагается изъять норму о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме.

Кроме того, проектом дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лиц без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Справка Finance.ua: