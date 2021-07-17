Киевский автовокзал открыли после реконструкции за 120 миллионов (фото)

Центральный автовокзал возле станции метро Демеевская официально открыли, он получил новую айдентику и почти втрое больше платформ — в проект инвестировали около 120 млн грн.

Об этом сообщает компания Укрпас, председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

«На автовокзале увеличили количество платформ с 12 до 30, создали комфортные залы ожидания, кассы с билетами на рейсы официальных и проверенных перевозчиков, эскалаторы, фудкорты, инфраструктуру для маломобильных групп населения, комнату матери и ребенка, аккуратные туалеты и отель на 34 номера», — говорят в Укртрансе.



Фото Укрпас

Также Укрпас запустил онлайн-маркетплейс, где можно приобрести билеты с любых автостанций и направлений от перевозчиков по всей Украине и Европе. В развитие IT-составляющей в этом году инвесторы планируют вложить еще 70 млн гривен.

Фото Укрпас

Для безопасности пассажиров с 1 октября вход на платформы будет закрытым — только по посадочным талоном с QR-кодом.



Фото Укрпас