В Украине с 23 июля увеличивается стоимость кредитов рефинансирования

Национальный банк Украины внес изменения в операционный дизайн монетарной политики в связи с постепенным восстановлением экономики и нормализацией условий функционирования финансовой системы.
Об этом говорится на сайте НБУ.
С 23 июля произойдет увеличение стоимости кредитов рефинансирования, которые предоставляются на тендерах, в частности:
«Для снижения инфляции на горизонте монетарной политики Национальный банк уже трижды повышал учетную ставку в этом году. В то же время для усиления влияния монетарной политики правление центробанка решило дополнительно повысить ставку по кредитам рефинансирования на 1 п. п.», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко. Учитывая сохранение высокой ликвидности банковской системы — на 22 июля она превышает 200 млрд грн — размещение депозитных сертификатов сроком до 14 дней определено основной операции НБУ по регулированию ликвидности. Как и ранее, при проведении таких количественных тендеров процентная ставка по депозитным сертификатам будет устанавливаться на уровне учетной.
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