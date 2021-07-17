В Украине с 23 июля увеличивается стоимость кредитов рефинансирования

Национальный банк Украины внес изменения в операционный дизайн монетарной политики в связи с постепенным восстановлением экономики и нормализацией условий функционирования финансовой системы.

Об этом говорится на сайте НБУ.

С 23 июля произойдет увеличение стоимости кредитов рефинансирования, которые предоставляются на тендерах, в частности:

ставка по кредитам рефинансирования на срок до 90 дней, предоставляемым путем проведения количественного тендера, будет равна «учетная ставка + 1 п. п.» (ранее она равнялась учетной ставке);

ставка по кредитам рефинансирования на срок до 3 лет, предоставляемым путем проведения процентного тендера, будет не меньше, чем «учетная ставка + 1 п. п.» (ранее она была не меньше учетной ставки).

«Для снижения инфляции на горизонте монетарной политики Национальный банк уже трижды повышал учетную ставку в этом году. В то же время для усиления влияния монетарной политики правление центробанка решило дополнительно повысить ставку по кредитам рефинансирования на 1 п. п.», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко. Учитывая сохранение высокой ликвидности банковской системы — на 22 июля она превышает 200 млрд грн — размещение депозитных сертификатов сроком до 14 дней определено основной операции НБУ по регулированию ликвидности. Как и ранее, при проведении таких количественных тендеров процентная ставка по депозитным сертификатам будет устанавливаться на уровне учетной.

Справка Finance.ua:

В III квартале 2021 года НБУ начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер, которые были введены в ответ на коронакризис. Это было обусловлено возвращением экономики к устойчивому росту и сохранению значительного профицита ликвидности в банковской системе.