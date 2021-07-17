0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

В Украине с 23 июля увеличивается стоимость кредитов рефинансирования

В Украине с 23 июля увеличивается стоимость кредитов рефинансирования

Национальный банк Украины внес изменения в операционный дизайн монетарной политики в связи с постепенным восстановлением экономики и нормализацией условий функционирования финансовой системы.

Об этом говорится на сайте НБУ.

С 23 июля произойдет увеличение стоимости кредитов рефинансирования, которые предоставляются на тендерах, в частности:

  • ставка по кредитам рефинансирования на срок до 90 дней, предоставляемым путем проведения количественного тендера, будет равна «учетная ставка + 1 п. п.» (ранее она равнялась учетной ставке);
  • ставка по кредитам рефинансирования на срок до 3 лет, предоставляемым путем проведения процентного тендера, будет не меньше, чем «учетная ставка + 1 п. п.» (ранее она была не меньше учетной ставки).

«Для снижения инфляции на горизонте монетарной политики Национальный банк уже трижды повышал учетную ставку в этом году. В то же время для усиления влияния монетарной политики правление центробанка решило дополнительно повысить ставку по кредитам рефинансирования на 1 п. п.», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко. Учитывая сохранение высокой ликвидности банковской системы — на 22 июля она превышает 200 млрд грн — размещение депозитных сертификатов сроком до 14 дней определено основной операции НБУ по регулированию ликвидности. Как и ранее, при проведении таких количественных тендеров процентная ставка по депозитным сертификатам будет устанавливаться на уровне учетной.

Справка Finance.ua:

  • В III квартале 2021 года НБУ начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер, которые были введены в ответ на коронакризис. Это было обусловлено возвращением экономики к устойчивому росту и сохранению значительного профицита ликвидности в банковской системе.
  • С 1 июля 2021 года были уменьшены с 5 до 3 лет предельные сроки, на которые предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования и заключаются сделки по инструменту своп процентной ставки. Кроме того, НБУ ограничил объемы тендеров по долгосрочному рефинансированию 5 млрд грн, а также сократил частоту проведения аукционов своп процентной ставки с двух до одного раза в месяц. Срочность депозитных сертификатов была увеличена до докризисного уровня (14 дней).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.