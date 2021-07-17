В Украине ищут полярников на зарплату в 54 тыс. грн: вакансии

Начался конкурс в 27-ю Украинскую антарктическую экспедицию на 2022-2023 годы. Соответствующее объявление было размещено на сайте Национального антарктического научного центра (НАНЦ), сообщают в МОН.
Прием анкет продлится до 3 сентября.
“Осенью прошлого года правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями”, – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.
Вакансии. Для зимовки на станции традиционно ищут ученых по направлениям:
Требования к кандидатам. К кандидатам есть как общие требования, так и специфические по должности. Например, каждый будущий полярник или полярница должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтными, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное. Все требования можно посмотреть здесь.
В то же время нет никаких ограничений по гендерному или другим признакам.
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