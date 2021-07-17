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В «Укрзализныце» заявили, что компания стала крупнейшим транспортным партнером «Большой стройки»

В «Укрзализныце» заявили, что компания стала крупнейшим транспортным партнером «Большой стройки»

Большая часть минеральных стройматериалов, используемых на объектах программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», перевозятся Укрзализныцей, что делает ее главным транспортным партнером президентской программы.

Только за первое полугодие 2021 года по железной дороге было перевезено почти 23,3 млн тонн минстройматериалов, что на 21,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство этих грузов было доставлено на объекты «Большой стройки».

Об этом сообщил и. о. главы правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

В частности, объемы перевозок природного камня, в том числе щебня, по сравнению с январем-июнем 2020 года, выросли на 32,5% до почти 14 млн тонн. Было также перевезено почти 3,8 млн тонн земли, песка и глины-сырца, что на 9,3% превысило прошлогодние показатели.

«Укрзализныця стала надежным и крупнейшим транспортным партнером проекта „Большая стройка“. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы автодорожники и строители вовремя получали все необходимые материалы, а работы выполнялись по графику. При этом благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения», — отметил руководитель УЗ.

В свою очередь, Укрзализныця реализует и собственные проекты в рамках «Большой стройки». Так, для увеличения грузопотоков в украинские порты в данный момент проходит реконструкция участка Черноморская — Береговая. В западном направлении проводится электрификация экспортного европейского маршрута Ковель — Изов — Госграница.

По материалам Укринформ
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