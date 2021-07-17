В Украине более 35 тысяч домохозяйств установили солнечные электростанции

На сегодня в Украине более 35,4 тыс. семей получают электроэнергию от энергии солнца. Общая мощность таких солнечных электростанций (СЭС) составляет 933 МВт.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
«Сегодня мы наблюдаем, как в Украине постепенно развивается новая культура использования «чистой» энергии для собственных нужд. Уже имеем более 35 тыс. домохозяйств, которые производят и потребляют энергию. Но это лишь 0,5% от общего количества домохозяйств, которых в Украине насчитывается более 6,5 млн», – рассказал заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.
В частности, по его словам, во втором квартале этого года установили солнечные электростанции 3 480 домохозяйств, их общая мощность – 98 МВт.
В то же время общие инвестиции домохозяйств в СЭС составляют около 730 млн евро.
Наибольшее количество солнечных станций установлено в Днепропетровской (5 706 СЭС общей мощностью 141 МВт), Тернопольской (2 788 СЭС, 79 МВт) и Закарпатской (2 718 СЭС, 78 МВт) областях.
Кроме этого, добавили в Госэнергоэффективности, такие СЭС – это малая распределенная генерация, которая является полезной для энергосистемы, поскольку потребление энергии осуществляется в точке ее производства.
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