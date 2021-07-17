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Электромобили Tesla будут продаваться за биткойны

Электромобили Tesla будут продаваться за биткойны

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что компания снова начнет принимать биткойны как способ оплаты за свои электромобили при сохранении текущей тенденции.

Напомним, в начале года Tesla начала принимать биткойны при оплате за свои автомобили, однако через короткий промежуток времени убрала такую возможность, сославшись на опасения по поводу влияния криптовалюты на окружающую среду.

На конференции B-Word, организованной Crypto Council for Innovation, Илон Маск заявил: «Похоже, что биткойн все больше смещается в сторону возобновляемых источников энергии, и несколько мощных угольных электростанций, которые использовались для добычи биткойнов, были закрыты, в частности в Китае».

Он также добавил, что хотел бы провести более тщательную проверку, чтобы подтвердить, что при добыче биткойнов используется не менее 50% возобновляемых источников энергии, а также что существует тенденция к увеличению этого процента. Илон Маск подтвердил, что если тенденция сохранится, Tesla возобновит прием биткойнов.

В мае он отметил, что компания вновь начнет принимать платежи в Bitcoin, как только процесс их добычи «перейдет на более устойчивую энергетику».

По материалам ITsider.
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