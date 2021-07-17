0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Нидерланды оштрафовали TikTok на 750 тысяч евро

Нидерланды оштрафовали TikTok на 750 тысяч евро

Нидерландский орган по защите данных оштрафовал социальную сеть TikTok на 750 тысяч евро. Текст условий конфиденциальности был доступен только на английском языке в Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AD.nl.

«Все должны иметь возможность прочитать эти условия (конфиденциальности, — ред.) и понимать, что там написано. Также дети, которые много времени проводят в TikTok», — заявил представитель ведомства.

Соцсеть уже перевела текст условий конфиденциальности на нидерландский язык.

«Этот штраф касается нарушения во времени, когда еще не был сделан перевод», — добавил пресс-секретарь.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.