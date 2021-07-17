Нидерланды оштрафовали TikTok на 750 тысяч евро

Нидерландский орган по защите данных оштрафовал социальную сеть TikTok на 750 тысяч евро. Текст условий конфиденциальности был доступен только на английском языке в Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AD.nl.

«Все должны иметь возможность прочитать эти условия (конфиденциальности, — ред.) и понимать, что там написано. Также дети, которые много времени проводят в TikTok», — заявил представитель ведомства.

Соцсеть уже перевела текст условий конфиденциальности на нидерландский язык.

«Этот штраф касается нарушения во времени, когда еще не был сделан перевод», — добавил пресс-секретарь.