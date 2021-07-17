АМКУ отменил свое решение о разрешении Новинскому купить акции «Харьковоблэнерго»

АМКУ 22 июля отменил свое решение от 28 января о предоставлении разрешения компании «Smart Holding (Cyprus) LTD (Лимасол, Кипр) на приобретение акций АО «Харьковоблэнерго», что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
«В ходе производства по пересмотру решения комитетом установлено, что заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января 2021 года № 51-р, и прилагаемые к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании «Lovitia Investments Ltd» (новое название компании «Smart Holding (Cyprus) LTD»).
При этом, в приложенных материалах отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя компании «Lovitia Investments Ltd» на представительство интересов АО «Харьковоблэнерго» и предоставления им информации, предусмотренной требованиями Положения о концентрации, в отношении АО «Харьковоблэнерго». Следовательно, вся информация, предоставленная в заявлении в отношении АО «Харьковоблэнерго» не может считаться достоверной информацией", — заявили в АМКУ.
«Поскольку решение от 28 января 2021 года № 51-р принято на основании анализа, в том числе информации об АО „Харьковоблэнерго“, оно принято на основании недостоверной информации», — добавили в Комитете.
В АМКУ добавили, что установление факта принятия комитетом решения от 28 января 2021 года № 51-р на основании недостоверной информации стало основанием для его отмены.
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