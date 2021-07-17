Renault представил Kangoo нового поколения

Renault представил пассажирский фургон Renault Kangoo нового, третьего поколения. Он должен будет составить конкуренцию пассажирским фургонам Stellantis и Volkswagen.

Kangoo второго поколения выпускали с 2007 года, так что появление нового поколения этого автомобиля уже давно назрело.

Новый Renault Kangoo построен на платформе CMF-C/D альянса Renault-Nissan, которая используется для компактных и среднеразмерных автомобилей. У него будут гибридные версии, а также полностью электрическая версия.

Этот фургон будут выпускать на заводе Renault в Мабеже, Франция. В его модернизацию инвестировали 450 млн евро. Также на эти средства построили цех, где будут делать батареи для Kangoo с электрической силовой установкой.

Французы говорят, что Renault Kangoo третьего поколения отошел от фургона общего назначения, каким была модель предыдущего поколения, и стал больше относиться к легковым автомобилям.