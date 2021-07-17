«Гарантированный покупатель» отсудил у Укрэнерго 614 млн грн

Хозсуд г. Киева 6 июля частично удовлетворил иск госпредприятия «Гарантированный покупатель» (ГП «ГарПок») к ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и решил взыскать с ответчика в пользу истца 614 млн грн, в т. ч. пеню в размере 193,1 млн грн, штраф — 215,7 млн грн, 3% годовых — в размере 65,65 млн грн, индекс инфляции — в размере 138,9 млн грн.

Свои исковые требования «ГарПок» мотивировал тем, что за период март-апрель 2020 года «Укрэнерго» нарушило договор о предоставлении услуг по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

Отметим, Хозсуд г. Киева рассматривает иск «ГарПока» к «Укрэнерго» о взыскании 25,7 млрд грн. Вместе с тем, «Укрэнерго» озвучило претензии к «ГарПоку» на 2,1 млрд грн.

Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии должен покрывать нехватку средств ГП «ГарПок» для выплат производителям электроэнергии по «зеленому» тарифу.

По данным ГП «ГарПок», на 20 июля этого года задолженность «Укрэнерго» перед ним, которая является источником расчетов по «зеленому» тарифу, составила 18,7 млрд грн.