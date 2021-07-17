0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

«Гарантированный покупатель» отсудил у Укрэнерго 614 млн грн

«Гарантированный покупатель» отсудил у Укрэнерго 614 млн грн

Хозсуд г. Киева 6 июля частично удовлетворил иск госпредприятия «Гарантированный покупатель» (ГП «ГарПок») к ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и решил взыскать с ответчика в пользу истца 614 млн грн, в т. ч. пеню в размере 193,1 млн грн, штраф — 215,7 млн грн, 3% годовых — в размере 65,65 млн грн, индекс инфляции — в размере 138,9 млн грн.

Свои исковые требования «ГарПок» мотивировал тем, что за период март-апрель 2020 года «Укрэнерго» нарушило договор о предоставлении услуг по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

Отметим, Хозсуд г. Киева рассматривает иск «ГарПока» к «Укрэнерго» о взыскании 25,7 млрд грн. Вместе с тем, «Укрэнерго» озвучило претензии к «ГарПоку» на 2,1 млрд грн.

Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии должен покрывать нехватку средств ГП «ГарПок» для выплат производителям электроэнергии по «зеленому» тарифу.

По данным ГП «ГарПок», на 20 июля этого года задолженность «Укрэнерго» перед ним, которая является источником расчетов по «зеленому» тарифу, составила 18,7 млрд грн.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.