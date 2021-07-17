Межбанк: рынок ждет решение НБУ по учетной ставке

Четверг пройдет на валютном рынке достаточно динамично и интересно. Виной всему периодический рост котировок последних дней. С одной стороны — особых колебаний по курсу доллара нет — 2−3 копейки за день явно незначительны. С другой — нет четкого тренда и рынок постоянно пребывает в противостоянии курсовых интересов крупных покупателей и продавцов с поправкой на летний период снижения деловой активности. Учитывая, что период бюджетных платежей у клиентов уже закончен, проведены погашения ОВГЗ на 15,61 млрд гривен и процентов еще по нескольким выпускам и впереди дни возмещений НДС экспортерам — у спекулянтов и продавцов появляется соблазн попытаться сыграть «на повышение». Собственно, эти попытки уже идут несколько дней, но с переменным успехом.

От того, как сейчас себя поведут крупные игроки и какие цели себе поставят — и будет зависеть тренд по курсу уже до конца этой недели. Компании будут проводить текущие операции по финансированию своей деятельности и это будет основным мотиватором для межбанка на сегодня. Но если спрос станет активно превышать предложение или наоборот предложение существенно вырастет – спекулянты не упустят свой шанс «покачать» курс в течение дня. Они уже слишком «застоялись» с работой только в формате «в две стороны». Продолжат они зарабатывать и на курсе евро, ведь ралли по паре евро/доллар не прекращаются, что отражается и на курсе евровалюты относительно гривны. Нацбанк постарается в ситуацию не вмешиваться и выйдет на рынок только в крайнем случае.

Кроме этого, сегодня НБУ должен огласить свое решение по учетной ставке, что отразится в ближайшее время на поведении рынка ОВГЗ, ресурсном рынке и опосредованно, на валютном межбанке. По нашему прогнозу, ее повысят с действующих 7,5% годовых до 8−8,5% годовых. По крайней мере — это напрашивается исходя из того, что инфляция на уровне 9,5% по году сохраняется и рост индекса цен производителей говорит о том, что этот процесс только набирает обороты. Подобные сигналы уже давно требуют реакции регулятора и проблема сама по себе не исчезнет.

Минфин прогнозирует на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 120−155 млн при заключении до 440−630 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 22 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,10−27,40 грн, евро — коридор 31,90−32,27 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,11 / 27,24

евро — 32,11 / 32,14

Курсы валют на Межбанке

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