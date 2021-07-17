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Зеленский подписал закон о лизинговых операциях

Зеленский подписал закон о лизинговых операциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой, арендной операции, который Верховная Рада приняла 1 июля.

Документ устраняет противоречия и уточняет определение лизинговой (арендной) операции в Налоговом кодексе Украины для дальнейшего развития рынка лизинга.

Закон определяет лизинговую операцию как передачу основных средств физическим и юридическим лицам не только в пользование, но и во владение.

При этом, аренда жилья с выкупом, аренда земельных участков и аренда зданий, в том числе жилых помещений, не будут считаться разновидностями лизинговых операций.

К операциям финансового лизинга будут относиться только хозяйственные операции, в которых лизингодателем является юридическое лицо.

Для договоров лизинга, заключенных до вступления в силу этого документа, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после его вступления в силу.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание правительством до июля текущего года программы финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

По материалам Дело
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