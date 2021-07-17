Зеленский подписал закон о лизинговых операциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой, арендной операции, который Верховная Рада приняла 1 июля.
Документ устраняет противоречия и уточняет определение лизинговой (арендной) операции в Налоговом кодексе Украины для дальнейшего развития рынка лизинга.
Закон определяет лизинговую операцию как передачу основных средств физическим и юридическим лицам не только в пользование, но и во владение.
При этом, аренда жилья с выкупом, аренда земельных участков и аренда зданий, в том числе жилых помещений, не будут считаться разновидностями лизинговых операций.
К операциям финансового лизинга будут относиться только хозяйственные операции, в которых лизингодателем является юридическое лицо.
Для договоров лизинга, заключенных до вступления в силу этого документа, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после его вступления в силу.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание правительством до июля текущего года программы финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.
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