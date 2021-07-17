YouTube добавил функцию перевода чаевых для авторов платформы

YouTube представил функцию Super Thanks, с помощью которой пользователи смогут финансово поддержать полюбившихся авторов.

В отличие от донатов на стримах, Super Thanks позволяет отправить пожертвования после просмотра видео.

Размер суммы можно выбирать между $2, $5, $10 или $15. Кнопка Super Thanks будет размещена в панели под видеоплеером. В ответ на чаевые авторы смогут написать подписчикам, которые отправили деньги на развитие канала.

Пока нововведение доступно в формате бета-версии для Android, iOS и десктопной версии YouTube. Кроме Super Thanks есть еще несколько способов финансовой поддержки авторов: Super Stickers, Super Chat и платная подписка на контент.