0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Peugeot обновил компактный хэтчбек Peugeot 108

Peugeot обновил компактный хэтчбек Peugeot 108

Peugeot обновил компактный хэтчбек Peugeot 108. Изменения небольшие, но они должны помочь этому автомобилю составить конкуренцию лидерам сегмента маленьких хэтчбеков.

Peugeot 108 теперь будут предлагать покупателям только в пятидверной версии. Трехдверной версии у этой модели больше не будет, так как она пользуется небольшим спросом.

Этот обновленный хэтчбек предложат покупателям в трех комплектациях (Active, Allure и Collection).

Базовая комплектация Active получила кондиционер, информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым дисплеем, 15-дюймовые стальные колесные диски, оранжевые акценты и желтую прострочку сидений. Ее цена в Великобритании – от 13 320 фунтов стерлингов (15 298 евро).

Топовая комплектация Collection стоит от 14 925 фунтов стерлингов (17 253 евро). У нее 15-дюймовые легкосплавные колесные диски, дверные ручки в цвет кузова, оранжевые акценты.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.