Peugeot обновил компактный хэтчбек Peugeot 108. Изменения небольшие, но они должны помочь этому автомобилю составить конкуренцию лидерам сегмента маленьких хэтчбеков.
Peugeot 108 теперь будут предлагать покупателям только в пятидверной версии. Трехдверной версии у этой модели больше не будет, так как она пользуется небольшим спросом.
Этот обновленный хэтчбек предложат покупателям в трех комплектациях (Active, Allure и Collection).
Базовая комплектация Active получила кондиционер, информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым дисплеем, 15-дюймовые стальные колесные диски, оранжевые акценты и желтую прострочку сидений. Ее цена в Великобритании – от 13 320 фунтов стерлингов (15 298 евро).
Топовая комплектация Collection стоит от 14 925 фунтов стерлингов (17 253 евро). У нее 15-дюймовые легкосплавные колесные диски, дверные ручки в цвет кузова, оранжевые акценты.
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