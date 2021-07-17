В Индии разработали робота-официанта, который развлекает клиентов (фото)

Индийская компания Vistan NextGen разработала интерактивного робота-официанта Maira, который адаптирует свой голос под собеседника.

Об этом сообщает Telangana Today.

Робот меняет свой голос в зависимости пола своего собеседника. Например, если к Maira обращается мужчина, женщина или ребенок, то устройство адаптирует свой голос под своего собеседника.



Кроме того, робот, благодаря технологии распознавания лица, может жать руку, кивать головой и развлекать клиентов, пока они ждут свой заказ, который принесет им также сам робот. Он также запрограммирован «видеть, чувствовать и слышать» окружающую среду для быстрой адаптации в месте, в котором находится.

“Так что, если клиент стоит перед роботом и здоровается, устройство ответит и начнет с человеком разговор. Это первый такого типа робот в Индии”, – заявил основатель компании Рама Раджу Сингам.