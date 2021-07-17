КС признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

Конституционный Суд 21 июля признал неконституционным абзац второй статьи 471 Таможенного кодекса о конфискации товара.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что по конституционной жалобе гражданки Елены Одинцовой принято решение о неконституционности абз.2 ст.471 Таможенного кодекса Украины.

Согласно тексту жалобы, который есть на сайте суда, Одинцова просила КС признать неконституционными положения Таможенного кодекса, которые предусматривают конфискацию запрещенных или ограниченных законодательством к перемещению товаров в зонах упрощенного таможенного контроля.

Также суд признал неконституционной норму закона о полиции с предупреждением о возможности увольнения по сокращению, а также признал соответствующим Конституции положение Кодекса об административных нарушениях в части вступления в силу постановления суда.