ГФС до 25 августа должна пройти аудит ввиду ликвидации – Шмыгаль

До 25 августа Государственная фискальная служба должна пройти аудит, учитывая ликвидацию ведомства и создание нового органа — Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Не менее важная реформа, направленная на улучшение инвестиционного климата — это создание Бюро экономической безопасности. Новый орган должен обеспечить совсем новое качество расследований экономических преступлений, опираясь на аналитическую работу и массивы баз данных.

Конкурс на директора Бюро уже начался, а работа ведомства стартует уже этой осенью», — сказал премьер.

Шмыгаль напомнил, что БЭБ заменит Государственную фискальную службу, которая будет ликвидирована.

«Чтобы весь процесс состоялся планомерно и слаженно, до 25 августа должен быть проведен аудит материально-технических ресурсов ГФС», — добавил он.