0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

После полета в космос Безос выделил 200 миллионов долларов на социальные проекты

После полета в космос Безос выделил 200 миллионов долларов на социальные проекты

Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос выделил 200 млн долл на благотворительность. Об этом он объявил на пресс-конференции после полета в космос.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, 100 млн долл. от Безоса получит шеф-повар Хосе Андрес, который в 2010 году стал сооснователем проекта World Central Kitchen.

World Central Kitchen помогает организовать питание для людей в регионах мира, пострадавших от природных катаклизмов.

Так, организация помогала кормить людей в районах Германии, пострадавших от наводнения на прошлой неделе.

В 2018 году Хосе Андреса номинировали на Нобелевскую премию мира.

«World Central Kitchen родилась из простой идеи, чтов в еде есть сила делать мир лучше. Тарелка еды — тарелка надежды, это самый быстрый способ построить заново жизни и сообщества», — цитирует Bloomberg заявление Андреса.

Еще 100 млн долл. получит политический эксперт CNN Вен Джонс — основатель нескольких некоммерческих организаций и движений, которые занимаются в том числе правами заключенных и их интеграцией назад в общество.

В комментарии телеканалу он заявил, что «потерял способность говорить», когда узнал о гранте.

По словам Безоса, Джонс и Андрес могут распоряжаться деньгами, «как они хотят».

Миллиардер анонсировал гранты в рамках своей новой инициативы Courage and Civility Award: бизнесмен будет выделять деньги людям, которые работают над решением глобальных проблем.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.