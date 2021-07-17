После полета в космос Безос выделил 200 миллионов долларов на социальные проекты

Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос выделил 200 млн долл на благотворительность. Об этом он объявил на пресс-конференции после полета в космос.
Об этом сообщает Bloomberg.
В частности, 100 млн долл. от Безоса получит шеф-повар Хосе Андрес, который в 2010 году стал сооснователем проекта World Central Kitchen.
World Central Kitchen помогает организовать питание для людей в регионах мира, пострадавших от природных катаклизмов.
Так, организация помогала кормить людей в районах Германии, пострадавших от наводнения на прошлой неделе.
В 2018 году Хосе Андреса номинировали на Нобелевскую премию мира.
«World Central Kitchen родилась из простой идеи, чтов в еде есть сила делать мир лучше. Тарелка еды — тарелка надежды, это самый быстрый способ построить заново жизни и сообщества», — цитирует Bloomberg заявление Андреса.
Еще 100 млн долл. получит политический эксперт CNN Вен Джонс — основатель нескольких некоммерческих организаций и движений, которые занимаются в том числе правами заключенных и их интеграцией назад в общество.
В комментарии телеканалу он заявил, что «потерял способность говорить», когда узнал о гранте.
По словам Безоса, Джонс и Андрес могут распоряжаться деньгами, «как они хотят».
Миллиардер анонсировал гранты в рамках своей новой инициативы Courage and Civility Award: бизнесмен будет выделять деньги людям, которые работают над решением глобальных проблем.
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