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Фонд Госмолодежьжилье получил 5 млн евро на реализацию проекта «Жилье для ВПЛ»

Фонд Госмолодежьжилье получил 5 млн евро на реализацию проекта «Жилье для ВПЛ»

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству получил от банка KfW первый транш в размере 5 млн евро на кредитную программу «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», которая реализуется в рамках Соглашения о финансовом сотрудничестве, подписанного Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

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«Обеспечение жильем остается одним из самых острых социальных вопросов в Украине и особенно актуальным для внутренне перемещенных лиц. Только в открытых электронных реестрах участников программ Госмолодежьжилья на учете более 18 тыс. таких семей и сотрудничество с KfW и Минреинтеграции является чрезвычайно важным в контексте решения этого вопроса», – отметил Алексей Чернышов.

В целом, на финансирование программы “жилые помещения для внутренне перемещенных лиц” правительством Германии через банк KfW был выделен грант в размере 25,5 млн евро.

Условия кредита на жилье. Кредиты внутренне перемещенным лицам будут предоставляться на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Для участия в программе сформирован отдельный реестр граждан (на базе действующих реестров), которые ведут региональные управления Госмолодежьжилья. Отбор 150 победителей намечен на 21 июля и будет осуществляться путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел. Процедура отбора транслируется на Ютуб-канале Фонда в 14-00.

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По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня уведомят победителей о необходимости представления документов, определенных Порядком.

Кроме того, перечень победителей проведенного отбора будет опубликован на официальном вебсайте Госмолодежьжилья и его региональных управлений.

Справка Finance.ua:

  • Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству основан Кабинетом Министров Украины. Министерство развития общин и территорий является уполномоченным органом управления Фонда.
  • Для финансирования проекта правительство Германии через KfW выделило грант в размере 25,5 млн евро. Получателем этих средств является Минреинтеграции, исполнителем проекта – Держмолодьжитло.
  • Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия 3 июня 2020 года было подписано Соглашение о финансовом сотрудничестве. 2 декабря 2020 года соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины.
По материалам Finance.UA
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