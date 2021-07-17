Фонд Госмолодежьжилье получил 5 млн евро на реализацию проекта «Жилье для ВПЛ»

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству получил от банка KfW первый транш в размере 5 млн евро на кредитную программу «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», которая реализуется в рамках Соглашения о финансовом сотрудничестве, подписанного Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
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«Обеспечение жильем остается одним из самых острых социальных вопросов в Украине и особенно актуальным для внутренне перемещенных лиц. Только в открытых электронных реестрах участников программ Госмолодежьжилья на учете более 18 тыс. таких семей и сотрудничество с KfW и Минреинтеграции является чрезвычайно важным в контексте решения этого вопроса», – отметил Алексей Чернышов.
В целом, на финансирование программы “жилые помещения для внутренне перемещенных лиц” правительством Германии через банк KfW был выделен грант в размере 25,5 млн евро.
Условия кредита на жилье. Кредиты внутренне перемещенным лицам будут предоставляться на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).
Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.
Для участия в программе сформирован отдельный реестр граждан (на базе действующих реестров), которые ведут региональные управления Госмолодежьжилья. Отбор 150 победителей намечен на 21 июля и будет осуществляться путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел. Процедура отбора транслируется на Ютуб-канале Фонда в 14-00.
По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня уведомят победителей о необходимости представления документов, определенных Порядком.
Кроме того, перечень победителей проведенного отбора будет опубликован на официальном вебсайте Госмолодежьжилья и его региональных управлений.
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