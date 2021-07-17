По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (44,033 млн грн и 58,446 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (62 и 35), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,19-27,18 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 97 активных заявок по доллару на сумму 102, 479 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,2700 – 5 000
27,2100 – 39 000
27,2100 – 100 000
27,2100 – 50 000
27,2100 – 111 000
27,2100 – 57 775
27,2100 – 23 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,2000 – 100 000
27,2200 – 20 000
27,2200 – 20 000
27,2200 – 15 000
27,2200 – 35 000
27,2200 – 10 000
27,2200 – 10 000
27,2200 – 40 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2348 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1980 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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