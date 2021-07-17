Цена на автогаз установила новый рекорд

По состоянию на 21 июля средняя стоимость автогаза составляет 16,42 грн за литр.

За сутки она выросла на 12 коп. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений за ценой на этот вид топлива в Украине, сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

За день стоимость подняли 13 сетей заправок, остальные оставили цену на прежнем уровне. При этом никто из продавцов не снизил расценки.

Пятерка заправок, которые больше всего подняли цену:

«Фактор» — на 40 коп, до 16,2 грн за литр;

Shell и Mango — на 34 коп, до 16,21 грн и 15,71 грн соответственно;

«Укргаздобыча» — на 30 коп., до 16,19 грн;

«Автотранс» — на 25 коп., до 16,48 грн;

«Укрнафта» — на 21 коп., до 15,78 грн.

Повышение на остальных АЗС колеблется в пределах 12−20 коп.

Самый дорогой газ — на заправках ОККО — 17,49 грн. Также в тройку лидеров по дороговизне вошли Socar и WOG — 17,48 грн и 17,38 грн за литр соответственно.

Дешевле всего топливо продают АЗС Marshal, где литр обойдется в 15,5 грн.

Напомним, 20 июля средняя стоимость сжиженного газа на АЗС составила 16,3 грн/л, что также было рекордом.

Как отмечают эксперты, главная причина такого скачка стоимости автогаза — повышение оптовых цен вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. При этом критического дефицита сжиженного газа в Украине эксперты пока не предвидят.