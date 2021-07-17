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Больше не «самые безопасные в мире»: софт Pegasus взломал смартфоны iPhone 11 и iPhone 12

Больше не «самые безопасные в мире»: софт Pegasus взломал смартфоны iPhone 11 и iPhone 12

Шпионской программе Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group, удалось взломать последние модели iPhone.

Об этом сообщила лаборатория безопасности Amnesty International.

Как показало исследование, проведенное под руководством французской некоммерческой организации Forbidden Stories, шпионское ПО Pegasus обошло систему защиты моделей iPhone 11 и iPhone 12, и даже те, где были установлены все последние обновления.

Софт обнаружил уязвимость в службе iMessage, и через нее смог совершить взлом всей системы.

В результате тысячи смартфонов Apple оказались в списке потенциальных жертв Pegasus, однако пока точно не известно, сколько именно аппаратов программе уже удалось взломать.

Отмечается, что под прицел попали и тысячи смартфонов под управлением Google Android, но эта ОС, в отличие от iOS, не хранит записи, благодаря которым эксперты выявляют заражение Pegasus.

Amnesty поделилась с правозащитной организацией Citizen Lab резервными копиями данных c четырех iPhone. Эксперты Citizen Lab подтвердили наличие признаков заражения Pegasus. Исследовательская группа из Университета Торонто, специализирующаяся на изучении Pegasus, оценила экспертизы Amnesty и признала их надежными.

Глава отдела разработки и архитектуры безопасности Apple Иван Крстич в комментарии Time заявил, что хакерские атаки Pegasus очень сложны, обходятся в миллионы долларов и нацелены только на конкретных людей, хотя, потенциально, и могут угрожать многим владельцам смартфонов.

По его словам, компания уже работает над внедрением новых средств защиты, чтобы повысить безопасность iPhone.

По материалам Фокус
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