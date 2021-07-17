В Венеции установили первый бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере (видео)

Команда архитекторов и дизайнеров из Швейцарии, Великобритании и Австрии спроектировали и установили первый в Италии бетонный мост, который напечатан на 3D-принтере, сообщает ZN ссылаясь на N+1.

Этот мост построили без использования арматуры и строительного раствора.

Все элементы конструкции печатали отдельно на большом 3D-принтере, который постоянно менял угол наклона печати, чтобы правильно распределять наслоение бетона. Он похож на классический арочный мост, который объединен арками.

Перед строительством моста инженеры смоделировали нагрузки на его элементы и составили набор из 53 вуссуаров (конструкция в форме клина или арки). После этого, все элементы доставили в сад Маринаресса в Венеции, установили еще деревянные ступени и собрали сам мост.

Он предназначен для пешеходов, и у него необычная конструкция. Вместо двух входов и выходов у него их пять. Его размер 16х12 метров, высота 3,5 метра, а длина пролета около 15 метров. На печать всех конструкций у инженеров ушло 84 часа, а их общий вес составляет 24,5 тонны.

Специалисты отмечают, что конструкцию моста легко можно пересобрать в новой локации. А посмотреть и пройтись по напечатанному бетонному мосту можно в Венеции до ноября 2021 года. Его спроектировали специально к Венецианскому биеннале.