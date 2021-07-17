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Сворачивание антикризисных программ может тормозить восстановление экономики — Данилишин

Сворачивание антикризисных программ может тормозить восстановление экономики — Данилишин

Преждевременное сворачивание антикризисных программ будет нести системные угрозы для обеспечения возможности быстрого экономического восстановления.

Об этом председатель совета Национального банка Богдан Данилишин написал в Фейсбуке.

Данилишин отметил, что ключевым риском для восстановления украинской экономики являются последствия существенного сокращения инвестиций в основной и оборотный капитал в экономике Украины, что непрерывно происходит в течение 2018−2021 годов. По его мнению, это значит, что в масштабах экономики сейчас существенно ограничены потенциальные возможности для расширения производства, создания новых рабочих мест, активизации совокупного спроса, по крайней мере в среднесрочной перспективе.

По его словам, в наибольшей степени от проблемы нехватки ликвидности страдает малый и средний бизнес. В Украине в рамках программы правительства «5−7-9%» и «пакетных гарантий» в 2020—2021 годах малый и микробизнес получили порядка 60 млрд грн банковских кредитов, что составляет чуть больше 1% ВВП и только 1/10 от потребности.

Данилишин уверен, что недокапитализированный корпоративный сектор является причиной сокращения инвестиций и неэффективного распределения ресурсов, и это тормозит экономический рост. Чрезмерная задолженность и недостаточная капитализация ослабляют частные инвестиции из-за роста стоимости заимствований. Постоянная чрезмерная задолженность приводит к росту числа неработающих кредитов, повышает уязвимость бизнеса к шокам, увеличивает риски неэффективной ликвидации предприятий, которая не произошла бы при других обстоятельствах.

«В таких условиях преждевременное сворачивание антикризисных программ будет нести системные угрозы для обеспечения возможности быстрого экономического восстановления. Угроза раскручивания спирали массовых банкротств является чрезвычайно высокой и значительно опаснее спирали инфляции. Именно поэтому сейчас актуально внедрение масштабных государственных программ рекапитализации бизнеса», — отметил председатель совета Нацбанка.

По материалам УАИБ
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