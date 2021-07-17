В Украине хотят обязать водителей грузовиков оплачивать проезд по трассам

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало для обсуждения проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно платы за использование автомобильных дорог общего пользования».
Об этом говорится на официальном сайте министерства, сообщает elevatorist.com.
Законопроект предлагает установить плату за использование автодорог большегрузными автомобилями.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью адаптации нормативно-правовых актов Украины к актам Евросоюза, в частности Директивы 1999/62/ЕС от 17 июня 1999 года о сборах с большегрузных транспортных средств при использовании определенной инфраструктуры и Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного постановлением Кабинета министров № 1106 в октябре 2017 года.
Законопроектом предусматривается:
Средства, полученные за взимание платы за пользование автодорогами государственного значения и средства от санкций за нарушение порядка взимания такой платы предлагается направлять в государственный дорожный фонд.
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