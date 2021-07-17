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В Украине хотят обязать водителей грузовиков оплачивать проезд по трассам

В Украине хотят обязать водителей грузовиков оплачивать проезд по трассам

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало для обсуждения проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно платы за использование автомобильных дорог общего пользования».

Об этом говорится на официальном сайте министерства, сообщает elevatorist.com.

Законопроект предлагает установить плату за использование автодорог большегрузными автомобилями.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью адаптации нормативно-правовых актов Украины к актам Евросоюза, в частности Директивы 1999/62/ЕС от 17 июня 1999 года о сборах с большегрузных транспортных средств при использовании определенной инфраструктуры и Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного постановлением Кабинета министров № 1106 в октябре 2017 года.

Законопроектом предусматривается:

  • установление платы за пользование автомобильными дорогами общего пользования государственного значения транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более, независимо от страны регистрации транспортного средства;
  • внедрение системы контроля за движением транспортных средств с помощью устройства, которое используют для определения направления и расстояния маршрута движения транспортного средства, и ведение электронной системы платы за пользование автомобильными дорогами;
  • установление основных обязанностей по внедрению, содержание и развитие системы взимания платы за использование автомобильных дорог общего пользования транспортными средствами, а также доступа к ней;
  • обеспечение надлежащего контроля за соблюдением законодательства по уплате за пользование автомобильными дорогами.

Средства, полученные за взимание платы за пользование автодорогами государственного значения и средства от санкций за нарушение порядка взимания такой платы предлагается направлять в государственный дорожный фонд.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что в Украине появится первый автобан по маршруту Краковец — Броды — Ровно, который станет скоростными воротами на Запад. Укравтодор подписал меморандум о разработке проекта и уже в ближайшее время в рамках программы «Большая стройка» готовится конкурс по отбору инвестора.
По материалам Finance.UA
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