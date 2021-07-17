Массовое производство AirPods 3 стартует в августе

Nikkei Asia сообщает, что третье поколение TWS-наушников Apple AirPods поступит в массовое производство уже в следующем месяце. Таким образом, устройство будет готово к осенней презентации Apple и присоединится к линейке смартфонов iPhone 13, обновленным MacBook Pro и другим гаджетам, которые компания планирует анонсировать.
Слухи о выпуске AirPods 3 ходят уже давно. Ожидалось, что Apple представит наушники еще в первой половине 2021 года. В сети даже появлялись фотографии якобы нового поколения AirPods. Если верить утечкам, новинка получит дизайн в стиле AirPods Pro с укороченными «ножками» и сменными ушными вкладышами. Однако, в отличие от версии Pro, AirPods 3 не смогут похвастаться некоторыми продвинутыми фишками, такими как система активного шумоподавления.
К слову, AirPods Pro также должны получить обновление в обозримом будущем. Второе поколение наушников может и вовсе лишиться «ножки», внешний вид будет напоминать недавно представленные Beats Studio Buds. Их анонс, впрочем, ожидается не ранее первой половины 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Хрущевки» все же снесут: Минрегион разработал новый законПозавчера, 17:04 - 3280 9
К концу 2030 года Bitcoin «взлетит» до почти 4 миллионов долларов — прогноз экспертовВчера, 07:19 - 1669 5
Средняя официальная зарплата в Украине возрастет до 14 тыс. гривен к концу 2021, — прогнозВчера, 14:02 - 422 3
Чешские работодатели готовы платить заробитчанам до 90 тыс. гривенВчера, 13:32 - 2540 2
Госрегулирование цен на горючее: средняя стоимость бензина и дизеля снизиласьПозавчера, 19:22 - 224 2
Чешские работодатели готовы платить заробитчанам до 90 тыс. гривенВчера, 13:32 - 2540 2
К концу 2030 года Bitcoin «взлетит» до почти 4 миллионов долларов — прогноз экспертовВчера, 07:19 - 1669 5
Очередь наследников: кто получит наследство, если нет завещанияВчера, 20:39 - 1120
Квартплата за рубежом: ТОП стран с самыми высокими затратами на арендуВчера, 10:03 - 836
Рейтинг б/у автомобилей, которые выбирают украинские водителиВчера, 17:16 - 798
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 645 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 768 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 484
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1523
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 992 3