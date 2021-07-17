Массовое производство AirPods 3 стартует в августе

Nikkei Asia сообщает, что третье поколение TWS-наушников Apple AirPods поступит в массовое производство уже в следующем месяце. Таким образом, устройство будет готово к осенней презентации Apple и присоединится к линейке смартфонов iPhone 13, обновленным MacBook Pro и другим гаджетам, которые компания планирует анонсировать.

Слухи о выпуске AirPods 3 ходят уже давно. Ожидалось, что Apple представит наушники еще в первой половине 2021 года. В сети даже появлялись фотографии якобы нового поколения AirPods. Если верить утечкам, новинка получит дизайн в стиле AirPods Pro с укороченными «ножками» и сменными ушными вкладышами. Однако, в отличие от версии Pro, AirPods 3 не смогут похвастаться некоторыми продвинутыми фишками, такими как система активного шумоподавления.

К слову, AirPods Pro также должны получить обновление в обозримом будущем. Второе поколение наушников может и вовсе лишиться «ножки», внешний вид будет напоминать недавно представленные Beats Studio Buds. Их анонс, впрочем, ожидается не ранее первой половины 2022 года.