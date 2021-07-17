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«Укрзализныця» купила новые эскалаторы для центрального вокзала в Киеве

«Укрзализныця» купила новые эскалаторы для центрального вокзала в Киеве

Филиал «Вокзальная компания» АО «Украинская железная дорога» 12 июля заключил договор с компанией «Мицуи Украина» о закупке двух эскалаторов стоимостью 13,08 миллиона гривень.

Об этом сообщает издание «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».

Единственным конкурентом «Мицуи Украина» в торгах на тендере ожидаемой стоимостью 15,58 млн грн было ООО «Скай Кэпитал Групп». Обе фирмы являются продавцами оборудования китайского производителя HansonLift (Suzhou) Co. Ltd и конкурировали на аукционе с одной моделью эскалатора.

Компанию «Инструментальный завод» (структура «Крюковского вагоностроительного завода») не допустили к торгам из-за недостатков в документации.

Фирма требовала отменить закупку из-за связи допущенных участников, поскольку предоставленные ими письма от компании-производителя HansonLift вполне идентичны, не содержат даты подписания, а автором электронных копий этих писем указан один и тот же человек.

Однако заказчик это обращение проигнорировал и 1 июля провел аукцион с участием двух дилеров китайцев. Подряд получила компания «Мицуи Украина» с дисконтом в 16% за 13,08 млн грн.

Из них 11,94 млн грн — это непосредственно стоимость двух эскалаторов, остальное — затраты на дополнительные работы по демонтажу существующих эскалаторов, изготовление и получение технических и разрешительных документов.

Эскалаторы поставят в здание Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.

По материалам Економічна Правда
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