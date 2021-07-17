«Укрзализныця» купила новые эскалаторы для центрального вокзала в Киеве

Филиал «Вокзальная компания» АО «Украинская железная дорога» 12 июля заключил договор с компанией «Мицуи Украина» о закупке двух эскалаторов стоимостью 13,08 миллиона гривень.
Об этом сообщает издание «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».
Единственным конкурентом «Мицуи Украина» в торгах на тендере ожидаемой стоимостью 15,58 млн грн было ООО «Скай Кэпитал Групп». Обе фирмы являются продавцами оборудования китайского производителя HansonLift (Suzhou) Co. Ltd и конкурировали на аукционе с одной моделью эскалатора.
Компанию «Инструментальный завод» (структура «Крюковского вагоностроительного завода») не допустили к торгам из-за недостатков в документации.
Фирма требовала отменить закупку из-за связи допущенных участников, поскольку предоставленные ими письма от компании-производителя HansonLift вполне идентичны, не содержат даты подписания, а автором электронных копий этих писем указан один и тот же человек.
Однако заказчик это обращение проигнорировал и 1 июля провел аукцион с участием двух дилеров китайцев. Подряд получила компания «Мицуи Украина» с дисконтом в 16% за 13,08 млн грн.
Из них 11,94 млн грн — это непосредственно стоимость двух эскалаторов, остальное — затраты на дополнительные работы по демонтажу существующих эскалаторов, изготовление и получение технических и разрешительных документов.
Эскалаторы поставят в здание Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах7 ч. назад - 3726 22
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 1493 12
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы5 ч. назад - 1887 10
Фразу «хочу выехать» должны заменить на «хочу вернуться» - Любченко8 ч. назад - 673 8
В Украине хотят обязать водителей грузовиков оплачивать проезд по трассам4 ч. назад - 458 3
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах7 ч. назад - 3726 22
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы5 ч. назад - 1887 10
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 1493 12
Уикенд у моря: сколько стоит жилье на украинских курортах (инфографика)8 ч. назад - 1188
День финансов: перевод 10 тыс. без финмона, техосмотр с видеофиксацией, теневой фонд «на шее» у работающихВчера, 18:06 - 976
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)8 ч. назад - 178
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayВчера, 09:48 - 440 3
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 368
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1198
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 787 2