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Минфин продал гособлигаций на 7,75 миллиардов

Минфин продал гособлигаций на 7,75 миллиардов

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 20 июля привлекло в госбюджет 7,754 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций, предлагаемых в евро, составил 1 год.

«От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 7,5 млрд гривен.
Наибольший спрос был сосредоточен на 2-летних ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 5,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.

При этом, средневзвешенные ставки по ОВГЗ остались неизменными. Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 10,99%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,09%, 3-летних — 12,30%, 5-летних — 12,59%.

В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли € 8 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированных в евро, составила 2,50% по 1-летним облигациям.

По материалам Економічна Правда
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