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В Испании построили самый высокий жилой дом в ЕС

В Испании построили самый высокий жилой дом в ЕС

В испанском городе Бенидорм, который является одним из самых популярных туристических направлений в Европе, завершили строительство небоскреба Intempo.

Об этом сообщает The Guardian.

Это самый высокий многоквартирный дом в Европейском Союзе, высота которого составляет 187 метров. Его башни-близнецы также могут похвастаться самым быстрым лифтом в Испании, который поднимается со скоростью 4,2 метра в секунду и может подняться на верхний этаж за 52 секунды.

Башни связаны наверху ромбовидной структурой, где цена пентхауса составляет около 2 миллионов евро. На других 47 этажах цены начинаются от 257 000 евро.

Выбор времени для сооружения может показаться катастрофическим, поскольку такие курортные города, как Бенидорм несут на себе основную тяжесть резкого падения количества иностранных туристов. И все же, по словам промоутера Uniq Residential, 100 из 256 квартир Intempo были предварительно проданы — около 60% испанцам, а остальные — русским, скандинавам, немцам и бельгийцам.

Intempo строили 17 лет и за это время небоскреб сменил нескольких владельцев. Его нынешний владелец, фонд SVPGlobal, заплатил 60 млн евро за приобретение долгов здания у Sareb, так называемого «плохого банка», созданного для выведения десятков тысяч незавершенных объектов недвижимости после пузыря на рынке недвижимости в Испании, лопнувшего в 2008 году.

Владельцы уверены, что открытие небоскреба — ключевой шаг на пути к превращению Бенидорма в Майами на Средиземном море.

По материалам Економічна Правда
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