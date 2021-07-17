Ситуация на «РовноАзот»: последние данные

20 июля около 17:00 вблизи г. Ровно на территории завода ПАО «РовноАзот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода и разовый выброс незначительного количества нитрозных газов на территорию завода.

Как сообщили Finance.ua В ГСЧС, в 17:26 персоналом объекта утечка нитрозных газов остановлена. Жертв и пострадавших нет. Цех работает в штатном режиме.

Согласно проведенным замерам лабораторией предприятия, химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы населению и окружающей среде нет.

Концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляла 0,5–0,8 мг/м3 при предельно допустимой концентрации – 1,5 мг/м3.

Для дежурства от ГСЧС привлекалось 15 человек и 4 ед. техники.

Также 20 июля работниками ГУ «Ровенского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины» и Ровенского областного центра по гидрометеорологии проведены замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах (с. Караевичи, с. Городок, с. Обаров Ровенского района и микрорайон Юбилейный г. Ровно), превышение предельно допустимых концентраций химически опасных веществ в воздухе не обнаружено.

На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031–0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029–0,048 мг/м3, при предельно допустимой концентрации – 0,4 мг/м3.

Мониторинг состояния воздуха в окружающей среде проводится в круглосуточном режиме. По состоянию на 9:00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

Справка Finance.ua: