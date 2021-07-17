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Электрогрузовик Tesla Semi будет запущен в производство в 2021

Электрогрузовик Tesla Semi будет запущен в производство в 2021

После длительной задержки компания Tesla собирается начать массовое производство полностью электрического грузовика Tesla Semi.

В 2017 году автопроизводитель заявил, что серийные версии электрического грузовика грузоподъемностью 36 тонн будут иметь запас хода около 480 и 800 км при цене 150 000 и 180 000 долларов соответственно.

Tesla Semi должен предложить самую низкую стоимость эксплуатации в этой категории транспортных средств и, по оценке аналитиков, полностью изменит правила игры. Однако электромобиль столкнулся с множеством проблем и задержек. Изначально планировалось выпустить автомобиль в 2019 году, при этом Tesla начала принимать заказы от многих компаний. Запуск был отложен на 2020 год, а затем и на 2021 год.

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В марте стало известно, что Tesla строит производственную линию для Tesla Semi в новом здании недалеко от Gigafactory Nevada, чтобы до конца года производить по пять электрических грузовиков Tesla Semi в неделю. Теперь же Electrek получил информацию, что линия по производству ведущих мостов готова, а линия общей сборки проходит окончательную наладку. Это один из последних шагов перед запуском производства Tesla Semi.

Совсем недавно Tesla заявила, что электрический грузовик будет запущен в производство в этом году и будет доставлен некоторым клиентам, но компания не раскрыла никаких подробностей. Tesla заявила, что планирует использовать первые несколько грузовиков Tesla Semi для своих собственных операций.

Tesla нанимает технических специалистов по обслуживанию Tesla Semi в Калифорнии и Онтарио, Канада, что указывает на то, что первые грузовики, скорее всего, появятся в этих регионах.

По материалам Ampercar
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