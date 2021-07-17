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Бывшие разработчики WhatsApp создали собственный «семейный» мессенджер

Бывшие разработчики WhatsApp создали собственный «семейный» мессенджер

Бывшие сотрудники WhatsApp Нирадж Арора и Майкл Донохью, которые развивали сервис с самого начала и до продажи Facebook, создали свой собственный мессенджер HalloApp.

HalloApp позиционируется как приложение для обмена сообщениями с близкими людьми и семьей. Добавить новый контакт в нем можно только при наличии номера телефона этого человека. Еще одной особенностью, которую подчеркивают создатели, является безопасность. Переписки защищены сквозным шифрованием, а реклама в приложении полностью отсутствует.

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HalloApp разделен на четыре сегмента – лента с публикациями друзей, групповые чаты, индивидуальные переписки и настройки. В приложении намеренно не используются алгоритмы, влияющие на ленту новостей. Авторы мессенджера называют свое детище «антидотом» от популярных соцсетей.

«Представьте, что ваши онлайн-друзья действительно ваши друзья. Представьте, что вам не поступает информация о людях, которые вам безразличны. Представьте просмотр действительно важных моментов и возможность видеть то, что вы действительно хотите увидеть, а не то, что хочет показать вам алгоритм. Представьте, что с вами ведут себя не как с продуктом», – описал Арора идею HalloApp.

По материалам Процесс
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