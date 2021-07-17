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Средняя официальная зарплата в Украине возрастет до 14 тыс. гривен к концу 2021, — прогноз

Средняя официальная зарплата в Украине возрастет до 14 тыс. гривен к концу 2021, — прогноз

Независимая группа макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook заявила, что средняя официальная заработная плата в Украине возрастет в текущем году на 32,1% с 10 727 гривен до 14 179 гривен.

Об этом говорится в ежемесячном обновлении прогноза Monthly Economic Outlook.

В компании повысили свой прогноз средней официальной зарплаты на 31 декабря 2021 года:

  • в целом по Украине до 16 857 гривен (с $608 до $616);
  • по Киеву до 25 030 гривен (с $908 до $923).

“Мы подтверждаем наш предыдущий прогноз о том, что 2021 год будет годом опережающего темпа роста зарплат по отношению к росту экономики производства и продаж”, – заявили в отчете группы.

Напомним, по данным Госстата средняя зарплата в мае 2021 года по Украине составляла 13 499 гривен, а в Киеве – 19 287 гривен.

Справка Finance.ua:

  • По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Минфин рассчитывает, “что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен”. Однако позже эти слова были опровергнуты.
  • Бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине:

- с 1 января 2022 года — до 6500 гривен;
- с 1 октября 2022 года — до 6700 гривен;
- с 1 января 2023 года — до 7176 гривен;
- с 1 января 2024 года — до 7665 гривен.

По материалам Finance.UA
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