Когда лицо могут отстранить от права на наследство

Лишение лица права на наследство – это мера, которая должна применяться только в крайнем случае с учетом прежде всего характера поведения ответчика.

Об этом пишет sud.ua.

Для удовлетворения исковых требований по делам об устранении от права на наследство имеет значение совокупность следующих обстоятельств:

уклонение лица от предоставления наследодателю помощи при возможности его предоставления;

пребывание наследодателя в беспомощном состоянии;

потребность наследодателя в помощи именно этого лица.

Только при одновременном наступлении приведенных обстоятельств и доказанности указанных фактов в их совокупности наследник может быть отстранен от наследства.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 750/9209/20-ц.

Пример. Из материалов дела известно, что истец обратилась в суд с иском к ответчику об устранении от права на наследство.

Свои требования истец обосновывала тем, что она состояла в браке и проживала вместе со своим мужем, который с 2019 года тяжело болел, имел диагноз печеночно-клеточная недостаточность и цирроз печени. При жизни мужа истец ухаживала за ним, оплачивала дорогостоящее лечение, готовила еду, стирала, водила на прогулки и выполняла другие повседневные дела. Никакой другой посторонней помощи родственники или близкие люди мужа не оказывали, в том числе и его сын (ответчик), который знал о болезни отца, однако не реагировал на эту ситуацию, во время болезни уклонялся от оказания ему помощи, не поддерживал средствами на приобретение лекарств.

После смерти мужа открылось наследство на принадлежащее ему имущество. Позже ответчик обратился к нотариальной конторе с заявлением о принятии наследства, однако истец считает, что сын должен быть отстранен от права на наследство на основании части пятой статьи 1224 ГК Украины, поскольку при жизни отца, который из-за преклонного возраста и тяжелой болезни был в беспомощном состоянии, сознательно уклонялся от показания последнему помощи.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен. Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска.

Судьи ВС подчеркнули, что частью пятой статьи 1224 ГК Украины предусмотрено, что по решению суда лицо может быть отстранено от права на наследство по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Под беспомощным состоянием следует понимать беспомощность лица, неспособность его своими силами из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья физически и материально самостоятельно обеспечить условия своей жизни, в связи чем это лицо требует стороннего ухода, помощи и заботы.

ВС подчеркнул, что уклонение лица от оказания помощи наследодателю, который нуждается в помощи, заключается в умышленных действиях или бездействии лица, направленных на уклонение от обязанности обеспечить поддержку и помощь наследодателю, то есть уклонение, связанное с виновным поведением лица, которое осознавало свою обязанность, имело возможность его выполнять, но не совершало необходимых действий. Таким образом, уклонение характеризуется умышленной формой вины.

Так, для удовлетворения исковых требований по делам об устранении от права на наследство в соответствии с частью пятой статьи 1224 ГК Украины имеет значение совокупность следующих обстоятельств: уклонение лица от оказания наследодателю помощи при возможности ее предоставления; пребывание наследодателя в беспомощном состоянии; потребность наследодателя в помощи именно этого лица.