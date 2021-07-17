Названы лучшие Android-смартфоны 2021 года

Доступный аппарат Samsung и флагман от OnePlus вошли в список рекомендованных для покупки смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority. Журналисты заявили, что в 2021 году необязательно покупать только актуальные устройства. «Конечно, всегда весело иметь новейшие и лучшие технологии, но вы можете сэкономить много денег, купив прошлогодние устройства», – отметили авторы.
В список рекомендованных к приобретению телефонов вошел Samsung Galaxy S20 FE, который составители рейтинга назвали одним из лучших девайсов 2020 года. Аппарат отметили за емкий аккумулятор, полноценный телеобъектив, наличие слота под карту памяти.
В список попал флагман LG V60. Устройство с восемью гигабайтами оперативной памяти, огромным экраном, значительной автономностью и защитой от влаги. Также в материале были перечислены Sony Xperia 5 II и OnePlus 8 Pro, которые составители топа назвали подходящими на замену популярным моделям девайсами.
Доступный Google Pixel 4a был отмечен как один из лучших смартфонов 2020 года. В том числе журналисты похвалили девайс за длительную поддержку производителя. Asus Zenfone 7 назвали инновационным устройством с безрамочным OLED-экраном и гибридной камерой.
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