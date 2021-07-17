Уплата земельного налога в случае временного прекращения хозяйственной деятельности

Согласно п. 269.1 ст. 269 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VІ с изменениями и дополнениями плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи.
Об этом сообщили в ГУ ГНС в Одесской области.
Объектами налогообложения земельным налогом являются земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, и земельные доли (паи), находящиеся в собственности (п. 270.1 ст. 270 Кодекса).
Налогоплательщик обязан за каждый установленный Кодексом отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или в случае наличия показателей, которые подлежат декларированию, в соответствии с требованиями Кодекса подавать налоговые декларации относительно каждого отдельного налога, плательщиком которого он является. Абзац первый п. 49.2 ст. 49 Кодекса применяется ко всем налогоплательщикам, в том числе плательщикам, которые находятся на упрощенной системе налогообложения учета и отчетности.
Особенности взимания налога субъектами хозяйствования, применяющими упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, устанавливаются главой 1 разд. XIV Кодекса (п. 269.2 ст. 269 Кодекса).
В частности, плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на имущество в части земельного налога за земельные участки, используемые плательщиками единого налога третьей группы для ведения хозяйственной деятельности (кроме деятельности по предоставлению земельных участков и/или недвижимого имущества, находящегося на таких земельных участках, в аренду (наем, ссуду)) (п. п. 4 п. 297.1 ст. 297 Кодекс).
Хозяйственная деятельность – деятельность лица, связанная с производством (изготовлением) и/или реализацией товаров, выполнением работ, предоставлением услуг, направленная на получение дохода и проводимая таким лицом самостоятельно и/или через свои обособленные подразделения, а также через любое другое лицо, действующее в пользу первого лица, в частности по договорам комиссии, поручения и агентским договорам (п. п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодекса).
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