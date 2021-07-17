ТОП аэропортов Украины в июне

В ТОП-3 аэропортов Украины по итогам июня 2021 года вошли Борисполь, Львов и Одесса.
Об этом свидетельствует проведенный avianews.com анализ статистики авиапредприятий.
Борисполь обслужил 938,7 тыс. человек, что составляет 58% от всех авиапутешественников Украины.
Результат Львова находится на уровне 183,2 тыс. пассажиров, Одессы — 129,1 тыс. пассажиров.
В июне Одесса вернулась на третью строку рейтинга среди аэропортов Украины.
«В мае третье место занял аэропорт Харьков, который по итогам июня переместился обратно на четвертую строку. Но этот аэропорт один из двух в стране превысил результат работы докризисного июня 2019 года. Об аналогичном превышении показателей сообщил также аэропорт Запорожье», — отмечает издание.
Пассажиропоток аэропортов Украины в июне и первом полугодии 2021 года:
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