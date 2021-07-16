Екатерина Антюх: отдых в Турции и Египте. Что нужно помнить тем, кто собирается в отпуск

Пляжи Турции и Египта занимают ведущие позиции среди курортных направлений, куда летят украинцы в свои отпуска.

Почти 99% туристов бронируют отдых в этих странах по популярной концепции “Все включено”. И понятно почему данная концепция имеет такой спрос у наших отдыхающих, ведь каждому свой долгожданный отпуск хочется провести в беззаботной, комфортной атмосфере и привезти с собой загар и чемодан позитивных впечатлений.

Но иногда случаются и непредвиденные ситуации, которые приносят не самые приятные впечатления во время отдыха, и чтобы их предотвратить, принять к сведению следующее:

Медицинское страхование для тех, кто собирается отдыхать активно

Каждый раз, собираясь на отдых или в туристическое путешествие, внимательно ознакомьтесь с условиями своей страховки.

Если вы планируете активно отдыхать (парасейлинг, виндсерфинг, дайвинг, лыжи и т.д.), то лучше оформить страховку категории А1.

Она предусматривает гораздо больше случаев, чем обычное медицинское страхование. Такую страховку следует выбирать туристам, которые планируют нырять с аквалангом или использовать транспортные наземные и воздушные средства передвижения.

Страхование от невыезда, задержки рейса, коронавируса

Практическим решением в нынешней ситуации с COVID-19 является приобретение отдельного страхования от изменения сроков пребывания за рубежом.

Такой вид страхования компенсирует стоимость отмененного тура и другие ваши расходы в случае когда:

- возникли события, которые не позволяют совершить поездку (например, вызов в суд, опоздание на рейс, забастовки, стихийные бедствия, проблемы со здоровьем туриста или его родственника);

- рейс задерживается более чем на 2 часа;

- изменились сроки пребывания за границей;

- невозможно полететь в страну, где объявлена эпидемия COVID-19;

- невозможно отправиться в путешествие из-за диагностированного у туриста COVID-19.

Большое преимущество наличия такого полиса – в том, что он предусматривает покрытие расходов всех туристов по заявке, если такие туристы находились в близком контакте, где хотя бы у одного диагностирован COVID-19.

Также данный вид страхования поможет получить полную компенсацию стоимости вашего тура (в рамках страховой суммы), что позволит не потерять деньги в случае непредвиденной ситуации.

· расчет и обмен валют

Технологии уже давно шагнули вперед, поэтому рассчитаться в турецких или египетских сувенирных и даже продуктовых лавках можно гривневой картой.

Единственное, что перед вылетом на отдых нужно позвонить в банк и уточнить возможность расчета вашей картой за рубежом.

Также снять наличные в местных терминалах в местной валюте не составит никакого труда.

А если же вы планируете путешествовать с валютой, то выгоднее всего ее можно обменять в отделениях банков или рассчитываясь валютой в супермаркете. Ведь курс, по которому кассир вам выдаст сдачу – равноценный курсу Национального банка.

Настройтесь на позитив

Чтобы отпуск принес максимум удовольствия, выбросьте из головы будничные рутинные дела, не зацикливайтесь на мелких недостатках.

Полностью отдавайтесь морским волнам, релаксу, позвольте себе хотя бы день отдохнуть от интернета и гаджетов. Полностью посвятить себя себе, семье и близким вам людям.

Екатерина Артюх, руководитель отдела развития направлений Join UP!