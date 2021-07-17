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Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8% — прогноз Swiss Re

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8% — прогноз Swiss Re

В 2021 году рост глобального ВВП (валовый внутренний продукт — Delo.ua) может достичь рекордного показателя в 5,8%.

Об этом свидетельствуют данные отчета «Мировое страхование: восстановление набирает обороты», которое опубликовало исследовательское подразделение швейцарского страхового гиганта Swiss Re Institute.

Согласно данным отчета, экономический рост окажет позитивное влияние на страховой сектор, где превысит тренд на 3,3% в этом году и на 3,9% — в 2022 году.

«Быстрое внедрение вакцины и крупномасштабные бюджетные стимулы способствуют более сильному восстановлению экономики, чем мы прогнозировали в прошлом году. Мы повышаем наш прогноз глобального роста до исторически высокого уровня 5,8% в 2021 году», — говорится в отчете.

Авторы исследования считают, что экономическое восстановление после пандемии COVID-19 имеет неравномерный географический характер, так как главным тут является фактор эффективности вакцинации населения.

При этом эксперты отдают первенство китайской экономике, которая опережает по темпам роста другие страны.

По материалам Дело
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