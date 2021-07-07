Зеленский подписал закон о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский подписал закон про однократное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет.

Об этом говорится на сайте ОП

Отмечается, что документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

Закон определяет особенности проведения однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Что такое налоговая амнистия и для чего она нужна. Президент еще в феврале внес в парламент пакет законопроектов, которые предоставляют возможность гражданам, что уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания.

Все, что нужно, – это подать декларацию и уплатить налог.

Налог со скрытых доходов уплачивается, как правило, по сниженной ставке, чтобы стимулировать людей выводить средства из тени.

Взамен государство обещает, что не будет наказывать участников налоговой амнистии за уклонение от уплаты налогов, а их декларации не смогут стать доказательствами по любому процессе.

Что и как нужно декларировать. Информация об имуществе в добровольной декларации не будет отличаться от той, которую каждый год раскрывают государственные служащие. Единственная поправка – следует указывать доходы, с которых не уплачены налоги, и активы, приобретенные за эти средства до 1 января 2021 года.

Валютные ценности (банковские металлы), национальная и иностранная валюта (кроме наличных), права требования (депозиты, займы третьим лицам).

Недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости).

Движимое имущество (транспортные средства, предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия).

Доли (паи) в имуществе юридических лиц, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности.

Ценные бумаги и финансовые инструменты.

Чтобы легализовать деньги, иностранную валюту или банковские металлы, находящиеся в Украине, их нужно положить на специальный счет в банке. Порядок этого счета после принятия законов утвердит Нацбанк.

Для других активов нужно будет предоставить документы, подтверждающие их стоимость, или определить ее самостоятельно в декларации.

Период, в течение которого можно будет легализовать свои доходы и имущество, продлится в Украине год: с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года.

После представления декларации в ГНС в течение десяти дней необходимо будет уплатить налог по амнистовимы ставкам.