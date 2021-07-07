PayPal повысил лимит на покупку криптовалют для американцев

Платежная система PayPal объявила об увеличении лимита на покупку криптовалют для клиентов из США с текущих $20 000 до $100 000 в неделю.
«Изменения позволят нашим клиентам получить больший выбор и гибкость при покупке криптовалюты», — пояснили в компании.
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В PayPal пообещали поддерживать усилия по повышению информированности пользователей о цифровых активах.
We are pleased to announce that we have recently raised the purchase limits of #Cryptocurrency for eligible PayPal customers in the U.S. to $100,000 per week with no annual purchase limit. Learn more: https://t.co/5zTnnJ5LU4 pic.twitter.com/pG4pTGxUVz— PayPal (@PayPal) July 15, 2021
C ноября 2020 года сервис разрешил клиентам из США покупать, продавать, хранить, а с марта 2021 года еще и оплачивать покупки биткоином, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в магазинах-партнерах.
Напомним, в мае PayPal анонсировал добавление возможности вывода криптовалют на сторонние кошельки.
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