PayPal повысил лимит на покупку криптовалют для американцев

Платежная система PayPal объявила об увеличении лимита на покупку криптовалют для клиентов из США с текущих $20 000 до $100 000 в неделю.

«Изменения позволят нашим клиентам получить больший выбор и гибкость при покупке криптовалюты», — пояснили в компании.

Читайте также: Visa и Mastercard продолжат работу с криптобиржей Binance

В PayPal пообещали поддерживать усилия по повышению информированности пользователей о цифровых активах.

We are pleased to announce that we have recently raised the purchase limits of #Cryptocurrency for eligible PayPal customers in the U.S. to $100,000 per week with no annual purchase limit. Learn more: https://t.co/5zTnnJ5LU4 pic.twitter.com/pG4pTGxUVz