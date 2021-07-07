Новые умные часы Amazfit GTR 2 LTE позволят звонить без смартфона

Huami готовится выпустить на мировой рынок умные часы, которые являются переименованной версией выпущенных в Китае Amazfit GTR 2 eSIM.

Теперь же стали известны подробности о европейском запуске Amazfit GTR 2 LTE. Первые пользователи смогут использовать умные часы Amazfit GTR 2 LTE в сетях Telefonica: Movistar в Испании и O2 в Германии. Также появилась информация о том, что Amazfit GTR 2 LTE поступит в продажу в этих странах в третьем квартале и будут предлагаться по цене 249 евро. Позже гаджет появится в других регионах мира.

Часы получат 1,39-дюймовый экран AMOLED разрешением 454×454 пикселей, NFC, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, отслеживание сна и определение уровня кислорода в крови. Корпус выполнен из алюминия, а ремешок изготовлен из приятного для кожи силикона. Amazfit GTR 2 LTE также должны иметь поддержку Amazon Alexa при запуске.

Amazfit GTR 2 LTE смогут отслеживать более 90 спортивных режимов и будут поддерживать GPS. Аккумулятора должно хватать на неделю активного использования.