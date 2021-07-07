Новые умные часы Amazfit GTR 2 LTE позволят звонить без смартфона

Huami готовится выпустить на мировой рынок умные часы, которые являются переименованной версией выпущенных в Китае Amazfit GTR 2 eSIM.
Теперь же стали известны подробности о европейском запуске Amazfit GTR 2 LTE. Первые пользователи смогут использовать умные часы Amazfit GTR 2 LTE в сетях Telefonica: Movistar в Испании и O2 в Германии. Также появилась информация о том, что Amazfit GTR 2 LTE поступит в продажу в этих странах в третьем квартале и будут предлагаться по цене 249 евро. Позже гаджет появится в других регионах мира.
Часы получат 1,39-дюймовый экран AMOLED разрешением 454×454 пикселей, NFC, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, отслеживание сна и определение уровня кислорода в крови. Корпус выполнен из алюминия, а ремешок изготовлен из приятного для кожи силикона. Amazfit GTR 2 LTE также должны иметь поддержку Amazon Alexa при запуске.
Amazfit GTR 2 LTE смогут отслеживать более 90 спортивных режимов и будут поддерживать GPS. Аккумулятора должно хватать на неделю активного использования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2266 13
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги — Рада приняла законопроект за основуВчера, 14:19 - 465 12
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 3668 8
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1135 7
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1132 5
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 3668 8
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2266 13
Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)Вчера, 13:00 - 1310
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1135 7
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1132 5
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Вчера, 12:55 - 207
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 432 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1515 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1850 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 903 1