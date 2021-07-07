Украинскому рынку ежегодно будет требоваться 11 миллиардов кубов газа

Ежегодно украинскому рынку будет требоваться 11 млрд куб. м газа, который можно будет обеспечить за счет импортируемого ресурса.
Об этом сообщил и. о. генерального директора АО «Укртрансгаз» Сергей Перелома на своей странице в Facebook.
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«Макроэкономические прогнозы, рыночные тенденции (восстановление потребительского спроса, инвестиционной деятельности, рост экспорта и рост ВВП), соотношение уровней потребления и добычи подтверждают, что в последующие годы на украинском рынке будет формироваться ежегодная потребность до 11 млрд куб. м газа, которую можно будет обеспечить, в частности, импортируемыми ресурсам», — сообщил Перелома.
Он подчеркнул, что, исходя из результатов отбора газа из газохранилищ в сезон 2020−2021 годов, иностранные трейдеры уже рассматривают украинский рынок как привлекательный для ведения бизнеса. Так, из 5,5 млрд куб. м газа, который компании-нерезиденты отобрали из украинских ПХГ в прошлом сезоне, 0,4 млрд куб. м было реэкспортировано в Европу, а вот более 5,1 млрд куб. м — растаможено и реализовано на территории Украины.
По словам Переломы, толчок для рынка хранения на газовом рынке Украины в целом может дать утверждение Верховной Радой учета газа в энергетических единицах, практики публичных договоров, а также предоставление финансовых гарантий.
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