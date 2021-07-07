Демарш откладывается: подавшие в отставку работники НБУ отсрочили увольнение

Восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины, которые объявили о своей отставке 30 июня, попросили главу НБУ перенести дату увольнения на 1 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос.
«14.07.2021 года восемь из девяти указанных сотрудников департамента лицензирования, в том числе директор департамента лицензирования А. Бевз, подали заявления на имя главы НБУ с просьбой перенести дату увольнения на 1 сентября 2021 года (последний рабочий день), аргументируя это „производственной необходимостью“. Национальный банк, неуклонно соблюдая требования трудового законодательства, поданные заявления о переносе даты увольнения согласовал», — говорится в ответе Нацбанка.
Читайте также: Заместителем главы Нацбанка назначили Сергея Николайчука: что о нем известно
До новой даты своей отставки (то есть до 1 сентября) Александр Бевз и другие работники Департамента лицензирования выразили намерение взять отпуска.
В то же время с 15 июля, когда и должен был истечь срок пребывания на должностях руководства департамента лицензирования, уволился лишь один из девяти работников — Стефан Дженков.
В пресс-службе регулятора также добавили, что руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который так же публично объявил о своем намерении подать в отставку 30 июня, по состоянию на 15 июля до сих пор не подал соответствующего заявления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1738 12
В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купитьВчера, 13:00 - 3697 7
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь лет5 ч. назад - 787 6
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евро3 ч. назад - 1260 3
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездом4 ч. назад - 663 3
На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядятВчера, 17:01 - 2079 2
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)7 ч. назад - 1799 2
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1738 12
Кабмин изменил правила работы ФЛПВчера, 16:01 - 1604
Межбанк: очередная революция на валютном рынкеВчера, 18:20 - 1360
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)3 ч. назад - 94
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 414 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1459 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1828 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 890 1