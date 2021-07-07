0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Демарш откладывается: подавшие в отставку работники НБУ отсрочили увольнение

Демарш откладывается: подавшие в отставку работники НБУ отсрочили увольнение

Восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины, которые объявили о своей отставке 30 июня, попросили главу НБУ перенести дату увольнения на 1 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос.

«14.07.2021 года восемь из девяти указанных сотрудников департамента лицензирования, в том числе директор департамента лицензирования А. Бевз, подали заявления на имя главы НБУ с просьбой перенести дату увольнения на 1 сентября 2021 года (последний рабочий день), аргументируя это „производственной необходимостью“. Национальный банк, неуклонно соблюдая требования трудового законодательства, поданные заявления о переносе даты увольнения согласовал», — говорится в ответе Нацбанка.

Читайте также: Заместителем главы Нацбанка назначили Сергея Николайчука: что о нем известно

До новой даты своей отставки (то есть до 1 сентября) Александр Бевз и другие работники Департамента лицензирования выразили намерение взять отпуска.

В то же время с 15 июля, когда и должен был истечь срок пребывания на должностях руководства департамента лицензирования, уволился лишь один из девяти работников — Стефан Дженков.

В пресс-службе регулятора также добавили, что руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который так же публично объявил о своем намерении подать в отставку 30 июня, по состоянию на 15 июля до сих пор не подал соответствующего заявления.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.