Демарш откладывается: подавшие в отставку работники НБУ отсрочили увольнение

Восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины, которые объявили о своей отставке 30 июня, попросили главу НБУ перенести дату увольнения на 1 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос.

«14.07.2021 года восемь из девяти указанных сотрудников департамента лицензирования, в том числе директор департамента лицензирования А. Бевз, подали заявления на имя главы НБУ с просьбой перенести дату увольнения на 1 сентября 2021 года (последний рабочий день), аргументируя это „производственной необходимостью“. Национальный банк, неуклонно соблюдая требования трудового законодательства, поданные заявления о переносе даты увольнения согласовал», — говорится в ответе Нацбанка.

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До новой даты своей отставки (то есть до 1 сентября) Александр Бевз и другие работники Департамента лицензирования выразили намерение взять отпуска.

В то же время с 15 июля, когда и должен был истечь срок пребывания на должностях руководства департамента лицензирования, уволился лишь один из девяти работников — Стефан Дженков.

В пресс-службе регулятора также добавили, что руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который так же публично объявил о своем намерении подать в отставку 30 июня, по состоянию на 15 июля до сих пор не подал соответствующего заявления.