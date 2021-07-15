Как не прогореть с депозитом: советы эксперта

Заметное падение ставок по депозитам сделало банковские вклады не лучшим вариантом заработка. Но сохранить накопленное и покрыть инфляцию они все еще помогают. Наиболее выгодными вкладами в гривне остались годовые депозиты с доходностью 9−11% и депозиты на полгода с доходностью 6,5−9%. При этом, в ближайшее время проценты расти не будут, сообщает Сегодня.

Об этом рассказал аналитик «Центра биржевых технологий» Максим Орыщак.

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«Роста ставок по депозитным вкладам мы не ждем, банковский сектор не готов к очередному витку щедрости, даже если НБУ повысит учетную ставку. Спрос на кредиты и доля плохих кредитов не дают оснований ждать устойчивого развития сектора… Если мы говорим о желании заработать — то банковские вклады сейчас невыгодные. Особенно если сравнивать с былой доходностью в 17−20% годовых. Но покрыть инфляцию, как минимум, они могут. Почему стоит хранить деньги в банке? Потому что это безопаснее, чем дома, потому что банк покроет обесценивание денег, потому что это вид распределения рисков», — объяснил Орыщак.

Когда лучше открывать вклад? Класть деньги на депозиты выгоднее всего в период новогодних праздников, считает Орыщак.

«В период новогодних праздников банки заинтересованы в привлечении средств под закрытие отчетного периода и улучшают как ценовые, так и неценовые условия», — отметил аналитик.

Поэтому тем, кто накопил «под матрасом» кругленькую сумму, сейчас лучше выждать до зимы. Кроме того, эксперт не советует нести все деньги в один банк. Наилучший, по его мнению, вариант — разделить средства между депозитами и инвестициями в пропорции 50 на 50 или 30 на 70. Это нужно, чтобы минимизировать риски.

Немного накопленных средств эксперт советует оставить в наличности. Несмотря на то, что это не лучший способ сохранить деньги, такие накопления тоже могут пригодиться. Также можно хранить деньги не дома, а в банковской ячейке.

«Хранить деньги в банковских ячейках будет выгодно всегда. Это такая же диверсификация своих средств как наличные, безналичные деньги, банковский депозит и инвестиции», — резюмировал Орыщак.