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Украине нужно 100 миллиардов евро для существенного уменьшения выбросов - Шмыгаль

Украине нужно 100 миллиардов евро для существенного уменьшения выбросов - Шмыгаль

Украине понадобится более 100 миллиардов евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет для того, чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на украинском энергетическом форуме, сообщает «Укринформ».

«Мы активно включились в формирование украинского зеленого курса, который хотим синхронизировать с европейским зеленым курсом, и делаем для этого много усилий. Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечение масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики.

Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства экологии, нам понадобится более 100 миллиардов евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет. Это амбициозная цель, поэтому мы очень внимательно сотрудничаем с энергетическими компаниями, с промышленностью», — сказал Шмыгаль.

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Он напомнил, что Украина имеет определенные обязательства по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, это касается прежде всего тепловой генерации.

«Соответствующее переоборудование будет стоить более 4 миллиардов евро по расчетам того же министерства. Несмотря на то, что тепловая генерация обеспечивает необходимые для энергосистемы маневровые мощности — это вызов, который мы стратегически прорабатываем на уровне государства», — отметил премьер.

Он заверил, что развитие рынка газа, синхронизация с Европейской энергетической системой является также одной из задач для властей.

По материалам Економічна Правда
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