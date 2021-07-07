Украине нужно 100 миллиардов евро для существенного уменьшения выбросов - Шмыгаль

Украине понадобится более 100 миллиардов евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет для того, чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на украинском энергетическом форуме, сообщает «Укринформ».
«Мы активно включились в формирование украинского зеленого курса, который хотим синхронизировать с европейским зеленым курсом, и делаем для этого много усилий. Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечение масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики.
Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства экологии, нам понадобится более 100 миллиардов евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет. Это амбициозная цель, поэтому мы очень внимательно сотрудничаем с энергетическими компаниями, с промышленностью», — сказал Шмыгаль.
Читайте также: Самый богатый человек Азии инвестирует $10 млрд в экологически чистую энергию
Он напомнил, что Украина имеет определенные обязательства по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, это касается прежде всего тепловой генерации.
«Соответствующее переоборудование будет стоить более 4 миллиардов евро по расчетам того же министерства. Несмотря на то, что тепловая генерация обеспечивает необходимые для энергосистемы маневровые мощности — это вызов, который мы стратегически прорабатываем на уровне государства», — отметил премьер.
Он заверил, что развитие рынка газа, синхронизация с Европейской энергетической системой является также одной из задач для властей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отоплениеВчера, 09:04 - 4783 9
В «Слуге народа» назвали причину отставки Авакова с поста главы МВДВчера, 09:47 - 2850 7
Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 миллиардов гривенВчера, 08:12 - 991 7
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 799 4
В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купитьВчера, 13:00 - 2791 4
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отоплениеВчера, 09:04 - 4783 9
В «Слуге народа» назвали причину отставки Авакова с поста главы МВДВчера, 09:47 - 2850 7
В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купитьВчера, 13:00 - 2791 4
Борьба с «серыми» зарплатами: к работодателям могут прийти без предупрежденияВчера, 12:03 - 1851 4
На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядятВчера, 17:01 - 1712 1
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 392 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1401 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1798 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 879 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1625 1