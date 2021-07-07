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Правительство повысит пенсии военным: когда и на сколько

Правительство повысит пенсии военным: когда и на сколько

Кабинет Министров принял постановление о материальной поддержке лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года нужно 5,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствует заседание правительства 14 июля, которое транслировалось в Youtube. Также эту информацию подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что предусмотрено законом:

  • с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам;
  • минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен;
  • для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893,4 гривен.

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В пояснительной записке к проекту сказано, что в июне 2021 года у лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел завершается период выплаты части средств компенсации повышенного размера пенсии за 2016-2017 годы, и повышение размеров пенсий с 2016 года для этой категории пенсионеров не происходило. Суммарная выплата пенсии с этой доплатой с 01.07.2021 уменьшилась до месячного размера пенсии, и средний размер этой выплаты составляет около 2 000 гривен.

Кроме того, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в 2018 году, их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий в зависимости от времени их назначения составляет более 70%. Минимальные пенсионные выплаты для военнослужащих, в частности, составляют около 2 000 – 2 700 гривен.

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По материалам Finance.UA
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