Правительство повысит пенсии военным: когда и на сколько

Кабинет Министров принял постановление о материальной поддержке лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года нужно 5,3 млрд гривен.
Об этом свидетельствует заседание правительства 14 июля, которое транслировалось в Youtube. Также эту информацию подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Что предусмотрено законом:
Больше новостей о пенсиях, зарплатах и других выплатах есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Рекомендуем подписаться, чтобы всегда быть в курсе.
В пояснительной записке к проекту сказано, что в июне 2021 года у лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел завершается период выплаты части средств компенсации повышенного размера пенсии за 2016-2017 годы, и повышение размеров пенсий с 2016 года для этой категории пенсионеров не происходило. Суммарная выплата пенсии с этой доплатой с 01.07.2021 уменьшилась до месячного размера пенсии, и средний размер этой выплаты составляет около 2 000 гривен.
Кроме того, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в 2018 году, их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий в зависимости от времени их назначения составляет более 70%. Минимальные пенсионные выплаты для военнослужащих, в частности, составляют около 2 000 – 2 700 гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объяснил, какие гарантии устроят Украину в случае запуска газопровода «Северный поток-2»Вчера, 15:03 - 1394 12
Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валютыВчера, 10:01 - 4506 8
$1,5 млрд в год: в Минцифре объяснили, чем е-Резидентство выгодно для УкраиныВчера, 20:05 - 577 7
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление6 ч. назад - 2652 6
Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 миллиардов гривен7 ч. назад - 647 6
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление6 ч. назад - 2652 6
Wizz Air изменит цены на авиабилетыВчера, 17:01 - 2396
День финансов: «Мотор Сич» и новое производство, решение по «АВК», распродажа от СитибанкаВчера, 18:05 - 1592
В «Слуге народа» назвали причину отставки Авакова с поста главы МВД5 ч. назад - 1523 3
Зеленский объяснил, какие гарантии устроят Украину в случае запуска газопровода «Северный поток-2»Вчера, 15:03 - 1394 12
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетПозавчера, 10:19 - 359 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1339 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1779 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 851 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1597 1